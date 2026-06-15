Profili retributivi, formazione e norme su porti e approdi turistici nell'accordo di rinnovo del Ccnl Turismo Federterziario

Il 26 maggio 2026 è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti delle aziende del settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione sottoscritto da Federterziario e Federterziario Turismo con Ugl Terziario e l'assistenza di ANCL.

Alla base dell'accordo vi sono la promozione di politiche volte alla qualificazione del lavoro, al superamento della stagionalità e al rafforzamento della competitività delle imprese turistiche sui mercati internazionali al fine di garantire crescita economica e occupazionale...