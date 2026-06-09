Dal salario giusto alla previdenza complementare, dalla somministrazione al rinnovo dei contratti, sono numerose le modifiche apportate dalla Commissione lavoro della Camera al testo del decreto legge 62/2026 (decreto Primo maggio) su cui il 9 giugno è stata posta la fiducia e il 10 giugno sarà votato dell’aula della Camera e poi passerà al Senato per la conversione definitiva in legge.

Trattamento economico complessivo

Ai fini del salario giusto, introdotto dall’articolo 7 del decreto legge, il nuovo comma 4-bis individua il trattamento...