01 luglioTERZIARIO AVANZATO (ANPIT, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL)
IstitutoUna tantum
Riferimenti
ACC del 25-05-2026 - Articolo 3
Adempimento
Tab. 2) Valori di "Una Tantum"

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Liv. di inquadramento

Totale "Una Tantum" 12/25 - 5/26

Pro Quota 12/25

Pro Quota 01/26

Pro Quota 02/26

Pro Quota 03/26

Pro Quota 04/26

Pro Quota 05/26

Dirigente

643,42

107,24

107,24

107,24

107,24

107,24

107,24

Quadro

467,14

77,86

77,86

77,86

77,86

77,86

77,86

Al

398,39

66,40

66,40

66,40

66,40

66,40

66,40

A2

356,09

59,35

59,35

59,35

59,35

59,35

59,35

B1 e Op. di 1ª Categoria

313,78

52,30

52,30

52,30

52,30

52,30

52,30

B2 e Op. di 2ª Categoria

285,57

47,60

47,60

47,60

47,60

47,60

47,60

C1 e Op. di 3ª Categoria

255,61

42,60

42,60

42,60

42,60

42,60

42,60

C2 e Op. di 4ª Categoria

229,16

38,19

38,19

38,19

38,19

38,19

38,19

D1

200,96

33,49

33,49

33,49

33,49

33,49

33,49

D2

176,28

29,38

29,38

29,38

29,38

29,38

29,38

L'Una Tantum dovrà essere riconosciuta anche agli Apprendisti, in base al loro livello d'inquadramento retributivo.
L'Una Tantum di cui alla precedente Tabella 2) è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo "risarcitoria" del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..
Tale Una Tantum, avente carattere eccezionale e non reiterabile, non è assorbibile né compensabile con superminimi, trattamenti individuali, ad personam o altri elementi retributivi comunque denominati, presenti o futuri.
Il pagamento dell'Una Tantum è previsto alle seguenti scadenze:
Tab. 3) Scadenze per il pagamento dell'Una Tantum

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Liv. di inquadramento

Totale "Una Tantum"

1ª tranche 07/2026 (50%)

2ª tranche 11/2026 (50%)

Dirigente

643,42

321,71

321,71

Quadro

467,14

233,57

233,57

A1

398,39

199,20

199,20

A2

356,09

178,04

178,04

B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria

313,78

156,89

156,89

B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria

285,57

142,79

142,79

C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria

255,61

127,80

127,80

C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria

229,16

114,58

114,58

D1

200,96

100,48

100,48

D2

176,28

88,14

88,14

A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata tempestiva previsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente "Una Tantum" maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da dicembre 2025 a maggio 2026, da riconoscere in pro quota in caso di assunzione/cessazione del Dipendente intervenuta in tale periodo):
 
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