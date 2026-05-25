|
Col. 1
|
Col. 2
|
Col. 3
|
Col. 4
|
Col. 5
|
Col. 6
|
Col. 7
|
Col. 8
|
Liv. di inquadramento
|
Totale "Una Tantum" 12/25 - 5/26
|
Pro Quota 12/25
|
Pro Quota 01/26
|
Pro Quota 02/26
|
Pro Quota 03/26
|
Pro Quota 04/26
|
Pro Quota 05/26
|
Dirigente
|
643,42
|
107,24
|
107,24
|
107,24
|
107,24
|
107,24
|
107,24
|
Quadro
|
467,14
|
77,86
|
77,86
|
77,86
|
77,86
|
77,86
|
77,86
|
Al
|
398,39
|
66,40
|
66,40
|
66,40
|
66,40
|
66,40
|
66,40
|
A2
|
356,09
|
59,35
|
59,35
|
59,35
|
59,35
|
59,35
|
59,35
|
B1 e Op. di 1ª Categoria
|
313,78
|
52,30
|
52,30
|
52,30
|
52,30
|
52,30
|
52,30
|
B2 e Op. di 2ª Categoria
|
285,57
|
47,60
|
47,60
|
47,60
|
47,60
|
47,60
|
47,60
|
C1 e Op. di 3ª Categoria
|
255,61
|
42,60
|
42,60
|
42,60
|
42,60
|
42,60
|
42,60
|
C2 e Op. di 4ª Categoria
|
229,16
|
38,19
|
38,19
|
38,19
|
38,19
|
38,19
|
38,19
|
D1
|
200,96
|
33,49
|
33,49
|
33,49
|
33,49
|
33,49
|
33,49
|
D2
|
176,28
|
29,38
|
29,38
|
29,38
|
29,38
|
29,38
|
29,38
|
Col. 1
|
Col. 2
|
Col. 3
|
Col. 4
|
Liv. di inquadramento
|
Totale "Una Tantum"
|
1ª tranche 07/2026 (50%)
|
2ª tranche 11/2026 (50%)
|
Dirigente
|
643,42
|
321,71
|
321,71
|
Quadro
|
467,14
|
233,57
|
233,57
|
A1
|
398,39
|
199,20
|
199,20
|
A2
|
356,09
|
178,04
|
178,04
|
B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria
|
313,78
|
156,89
|
156,89
|
B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria
|
285,57
|
142,79
|
142,79
|
C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria
|
255,61
|
127,80
|
127,80
|
C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria
|
229,16
|
114,58
|
114,58
|
D1
|
200,96
|
100,48
|
100,48
|
D2
|
176,28
|
88,14
|
88,14