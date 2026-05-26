01 luglioSTUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
IstitutoUna tantum
Riferimenti
ACC del 26-05-2026 - Articolo 3
Adempimento
A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata tempestiva previsione dell'indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente "Una Tantum" maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da aprile 2026 a maggio 2026, da riconoscere in pro quota in caso di assunzione/cessazione del Dipendente intervenuta in tale periodo):
Tab. 2) Valori di "Una Tantum"

Col. 1

Col. 2

Liv. di inquadramento

Totale "Una Tantum" per aprile e maggio 2026

Quadro

204,85

A1

174,97

A2

155,34

B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria

139,13

B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria

124,62

C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria

111,81

C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria

102,42

D1

94,74

D2

85,35

L'Una Tantum dovrà essere riconosciuta anche agli Apprendisti, in base al loro livello d'inquadramento retributivo.
L'Una Tantum di cui alla precedente Tabella 2) è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo "risarcitoria" del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..
Tale Una Tantum, avente carattere eccezionale e non reiterabile, non è assorbibile né compensabile con superminimi, trattamenti individuali, ad personam o altri elementi retributivi comunque denominati, presenti o futuri.
Il pagamento dell'Una Tantum è previsto alle seguenti scadenze:
Tab. 3) Scadenze per il pagamento dell'Una Tantum

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Liv. di inquadramento

Totale "Una Tantum"

1ª tranche 07/2026 (50%)

2ª tranche 11/2026 (50%)

Quadro

204,85

102,42

102,42

A1

174,97

87,49

87,49

A2

155,34

77,67

77,67

B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria

139,13

69,56

69,56

B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria

124,62

62,31

62,31

C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria

111,81

55,91

55,91

C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria

102,42

51,21

51,21

D1

94,74

47,37

47,37

D2

85,35

42,68

42,68

 
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