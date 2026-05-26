Adempimento

A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata tempestiva previsione dell'indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente "Una Tantum" maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da aprile 2026 a maggio 2026, da riconoscere in pro quota in caso di assunzione/cessazione del Dipendente intervenuta in tale periodo):

Tab. 2) Valori di "Una Tantum"

Col. 1 Col. 2 Liv. di inquadramento Totale "Una Tantum" per aprile e maggio 2026 Quadro 204,85 A1 174,97 A2 155,34 B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria 139,13 B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria 124,62 C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria 111,81 C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria 102,42 D1 94,74 D2 85,35

L'Una Tantum dovrà essere riconosciuta anche agli Apprendisti, in base al loro livello d'inquadramento retributivo.

L'Una Tantum di cui alla precedente Tabella 2) è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo "risarcitoria" del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..

Tale Una Tantum, avente carattere eccezionale e non reiterabile, non è assorbibile né compensabile con superminimi, trattamenti individuali, ad personam o altri elementi retributivi comunque denominati, presenti o futuri.

Il pagamento dell'Una Tantum è previsto alle seguenti scadenze:

Tab. 3) Scadenze per il pagamento dell'Una Tantum