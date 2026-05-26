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Col. 1
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Col. 2
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Liv. di inquadramento
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Totale "Una Tantum" per aprile e maggio 2026
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Quadro
|
204,85
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A1
|
174,97
|
A2
|
155,34
|
B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria
|
139,13
|
B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria
|
124,62
|
C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria
|
111,81
|
C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria
|
102,42
|
D1
|
94,74
|
D2
|
85,35
|
Col. 1
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Col. 2
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Col. 3
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Col. 4
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Liv. di inquadramento
|
Totale "Una Tantum"
|
1ª tranche 07/2026 (50%)
|
2ª tranche 11/2026 (50%)
|
Quadro
|
204,85
|
102,42
|
102,42
|
A1
|
174,97
|
87,49
|
87,49
|
A2
|
155,34
|
77,67
|
77,67
|
B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria
|
139,13
|
69,56
|
69,56
|
B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria
|
124,62
|
62,31
|
62,31
|
C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria
|
111,81
|
55,91
|
55,91
|
C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria
|
102,42
|
51,21
|
51,21
|
D1
|
94,74
|
47,37
|
47,37
|
D2
|
85,35
|
42,68
|
42,68