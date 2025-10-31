01 settembreSERVIZI AUSILIARI (ANPIT - CISAL)
IstitutoUna tantum
Riferimenti
CCNL del 21-01-2026 - Articolo 283 - Disciplina Speciale - Titolo LIX: Trattamento economico contrattuale ACCR del 21-01-2026 - Articolo 9
Adempimento
A compensazione - risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata previsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l’intero periodo di scadenza contrattuale (da febbraio 2025).
L’Una Tantum è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo risarcitoria del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..
In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di febbraio 2025, l’Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).
Tab. 4) - Valori di Una Tantum maturati da febbraio 2025:

Livello di inquadramento al 31.10.2025

Prima rata “Una Tantum” 03/2026

Seconda rata “Una Tantum” 09/2026

Terza rata “Una Tantum” 04/2027

TOTALE “Una Tantum” (valori lordi)

Dirigenti

1.000,00

500,00

500,00

2.000,00

Quadro

500,00

250,00

250,00

1.000,00

A1

425,00

212,50

212,50

850,00

A2

375,00

187,50

187,50

750,00

B1

350,00

175,00

175,00

700,00

B2

300,00

150,00

150,00

600,00

C1

275,00

137,50

137,50

550,00

C2

250,00

125,00

125,00

500,00

D1

225,00

112,50

112,50

450,00

D2

200,00

100,00

100,00

400,00

 
PER SAPERNE DI PIÙ
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