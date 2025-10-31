Adempimento

A compensazione - risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata previsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l’intero periodo di scadenza contrattuale (da febbraio 2025).

L’Una Tantum è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo risarcitoria del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..

In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di febbraio 2025, l’Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).

Tab. 4) - Valori di Una Tantum maturati da febbraio 2025: