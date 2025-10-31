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Livello di inquadramento al 31.10.2025
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Prima rata “Una Tantum” 03/2026
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Seconda rata “Una Tantum” 09/2026
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Terza rata “Una Tantum” 04/2027
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TOTALE “Una Tantum” (valori lordi)
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Dirigenti
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1.000,00
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500,00
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500,00
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2.000,00
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Quadro
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500,00
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250,00
|
250,00
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1.000,00
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A1
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425,00
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212,50
|
212,50
|
850,00
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A2
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375,00
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187,50
|
187,50
|
750,00
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B1
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350,00
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175,00
|
175,00
|
700,00
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B2
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300,00
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150,00
|
150,00
|
600,00
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C1
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275,00
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137,50
|
137,50
|
550,00
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C2
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250,00
|
125,00
|
125,00
|
500,00
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D1
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225,00
|
112,50
|
112,50
|
450,00
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D2
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200,00
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100,00
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100,00
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400,00
01 settembreSERVIZI AUSILIARI (ANPIT - CISAL)
IstitutoUna tantum
Riferimenti
Adempimento
A compensazione - risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata previsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l’intero periodo di scadenza contrattuale (da febbraio 2025).
L’Una Tantum è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo risarcitoria del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..
In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di febbraio 2025, l’Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).
Tab. 4) - Valori di Una Tantum maturati da febbraio 2025:
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