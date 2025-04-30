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Livello di inquadramento al 30.4.2025
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Prima rata “Una Tantum” settembre 2026
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Seconda rata “Una Tantum” settembre 2027
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Totale “Una Tantum” (valori lordi)
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Dirigenti
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566,67
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566,67
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1.133,33
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Quadro
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358,33
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358,33
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716,67
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A1
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311,67
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311,67
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623,33
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A2
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271,67
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271,67
|
543,33
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B1 e Gestionale
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248,33
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248,33
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496,67
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B2 e Op. 1° Cat.
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223,33
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223,33
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446,67
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C1 e Op. 2° Cat.
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200,00
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200,00
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400,00
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C2 e Op. 3° Cat.
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186,67
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186,67
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373,33
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D1
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171,67
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171,67
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343,33
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D2
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155,00
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155,00
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310,00
01 settembreTURISMO (ANPIT- CISAL)
IstitutoUna tantum
Riferimenti
Adempimento
A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata previsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l’intero periodo di scadenza contrattuale (da agosto 2025):
Tab. 4) - Valori di “Una Tantum” maturati da agosto 2025:
L’Una Tantum di cui alla precedente Tabella è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo “risarcitoria” del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..
In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di agosto 2025, l’Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).
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