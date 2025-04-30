01 settembreTURISMO (ANPIT- CISAL)
IstitutoUna tantum
Riferimenti
ACCR del 16-03-2026 - Articolo 7
Adempimento
A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata previsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l’intero periodo di scadenza contrattuale (da agosto 2025):
Tab. 4) - Valori di “Una Tantum” maturati da agosto 2025:

Livello di inquadramento al 30.4.2025

Prima rata “Una Tantum” settembre 2026

Seconda rata “Una Tantum” settembre 2027

Totale “Una Tantum” (valori lordi)

Dirigenti

566,67

566,67

1.133,33

Quadro

358,33

358,33

716,67

A1

311,67

311,67

623,33

A2

271,67

271,67

543,33

B1 e Gestionale

248,33

248,33

496,67

B2 e Op. 1° Cat.

223,33

223,33

446,67

C1 e Op. 2° Cat.

200,00

200,00

400,00

C2 e Op. 3° Cat.

186,67

186,67

373,33

D1

171,67

171,67

343,33

D2

155,00

155,00

310,00

L’Una Tantum di cui alla precedente Tabella è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo “risarcitoria” del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..
In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di agosto 2025, l’Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).
PER SAPERNE DI PIÙ
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