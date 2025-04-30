Adempimento

A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del C.C.N.L. e della mancata previsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente C.C.N.L., il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l’intero periodo di scadenza contrattuale (da agosto 2025):

Tab. 4) - Valori di “Una Tantum” maturati da agosto 2025:

Livello di inquadramento al 30.4.2025 Prima rata “Una Tantum” settembre 2026 Seconda rata “Una Tantum” settembre 2027 Totale “Una Tantum” (valori lordi) Dirigenti 566,67 566,67 1.133,33 Quadro 358,33 358,33 716,67 A1 311,67 311,67 623,33 A2 271,67 271,67 543,33 B1 e Gestionale 248,33 248,33 496,67 B2 e Op. 1° Cat. 223,33 223,33 446,67 C1 e Op. 2° Cat. 200,00 200,00 400,00 C2 e Op. 3° Cat. 186,67 186,67 373,33 D1 171,67 171,67 343,33 D2 155,00 155,00 310,00

L’Una Tantum di cui alla precedente Tabella è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo “risarcitoria” del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R..

In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di agosto 2025, l’Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).