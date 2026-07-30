L’importo dell’una tantum erogata ai familiari superstiti di una persona vittima di infortunio mortale sul lavoro nel 2026 sarà di circa 3,5 volte quello riconosciuto nel 2025.
L’ammontare passa
- da 10.357,92 euro a 35.672,92 euro in caso di un familiare superstite;
- da 17.845,57 euro a 61.460,57 euro se i superstiti sono due;
- da 25.333,22 a 87.248,22 euro se i superstiti sono tre;
- da 37.438,26 a 128.938,26 euro se sono più di tre.
I nuovi valori sono stati definiti dal decreto 90/2026 del ministro del Lavoro, a fronte dell’ingente incremento delle risorse a disposizione del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro disposto dall’articolo 1, comma 767, della legge 199/2025. Infatti quest’ultimo ha previsto...