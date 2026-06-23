Le modifiche della release 4.32.1 interessano, in particolare, l'Appendice B, con riferimento ai rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato e al ramo della ListaPosPA per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alle Gestioni ex Inpdap, nonché l'Appendice I, relativa al ramo DenunciaAgriIndividuale per le aziende del settore agricolo.

Uniemens - Release 4.32.1, 29 maggio 2026

Il 29 maggio 2026 l'Istituto ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.32.1 dell'Allegato tecnico Uniemens per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Allegato tecnico 4.32.1 del 29/05/2026, Documento tecnico 4.32, Schema di validazione 4.32.0).

Le modifiche della release interessano, in particolare, l'Appendice B, con riferimento ai rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato e al ramo...

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