Le modifiche della release 4.32.1 interessano, in particolare, l'Appendice B, con riferimento ai rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato e al ramo della ListaPosPA per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alle Gestioni ex Inpdap, nonché l'Appendice I, relativa al ramo DenunciaAgriIndividuale per le aziende del settore agricolo.
Il 29 maggio 2026 l'Istituto ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.32.1 dell'Allegato tecnico Uniemens per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Allegato tecnico 4.32.1 del 29/05/2026, Documento tecnico 4.32, Schema di validazione 4.32.0).
Le modifiche della release interessano, in particolare, l'Appendice B, con riferimento ai rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato e al ramo...