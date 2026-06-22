La release 4.32.1 dell'Allegato tecnico ha riallineato il tracciato Uniemens al nuovo quadro normativo di cui al decreto primo maggio
Per il Bonus ZES 2026 occorre distinguere l'assetto tecnico-codificatorio recepito dalla release 4.32.0, ancora riferito alla proroga Milleproroghe di cui all'articolo 14 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, dalla disciplina autonoma successivamente introdotta dall'articolo 3 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, salvo modifiche in sede di conversione.
Dopo la pubblicazione della release 4.32.0, l'Inps è intervenuto con la Circolare n. 56 del 14 maggio 2026, illustrando l'esonero contributivo previsto dall...