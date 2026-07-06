La preventiva pubblicazione della vacancy sul Siisl sarà obbligatoria esclusivamente per l’assunzione di personale dipendente e non anche per le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
La conferma ufficiale arriva dall’Inps con la circolare 72 del 3 luglio 2026, che illustra caratteristiche e requisiti del nuovo incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dal decreto Lavoro (articolo 4 del Dl 62/2026, n. 62, convertito, con modificazioni...