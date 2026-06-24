I primi chiarimenti ministeriali in merito all'estensione, a partire dal prossimo 1° luglio 2026, dell'obbligo di dotazione del tachigrafo digitale intelligente di seconda generazione (G2V2), in capo ai veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate, destinati al trasporto merci internazionale o al cabotaggio

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 9674 del 16 aprile 2026, ricorda che a partire dal prossimo 1° luglio 2026, in forza di quanto previsto dal "Pacchetto mobilità UE" [1], anche i conducenti dei cd. veicoli commerciali leggeri (di massa massima ammissibile superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t), impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci, saranno tenuti al rispetto della normativa sociale europea in materia di tempi di guida, pause e riposi...