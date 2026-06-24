Via libera definitivo alla conversione in legge del cosiddetto Decreto Lavoro (il Dl 62/2026). Il 24 giugno l’Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo nel testo già approvato alla Camera, con 94 sì, 61 no e 2 astenuti.
Tra le novità il “salario giusto” che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle Zes, viene individuato nel Trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti collettivi nazionali...