Con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, lunedì 3 agosto, l’aula del Senato ha approvato il disegno di legge 1663 di delega al Governo per la riforma della disciplina di quindici ordinamenti professionali. Ora il testo passa alla Camera per il via libera definitivo a cui seguirà l’adozione dei decreti legislativi. Gli ordini toccati da questo Ddl sono: consulenti del lavoro, assistenti sociali, agrotecnici, architetti, attuari, spedizionieri doganali, consulenti in proprietà industriale...

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