Abstract Massima

La Cassazione si pronuncia in merito al licenziamento per giusta causa di un lavoratore assente per malattia e risultato, secondo la società, irreperibile in occasione di plurime visite fiscali. La Suprema Corte conferma l'illegittimità del recesso, valorizzando tre profili centrali: l'ambiguità dei verbali di accesso domiciliare, il limite della fede privilegiata dell'atto pubblico e il corretto riparto dell'onere probatorio nel licenziamento disciplinare. Il datore di lavoro resta onerato della prova piena del fatto contestato e non può trasformare l'incertezza documentale in presunzione di responsabilità del dipendente. Decisiva, inoltre, risulta la previsione del Ccnl Industria Chimica-Farmaceutica, che riconduce l'assenza non comunicata dal domicilio durante la malattia all'area delle sanzioni conservative. La decisione ribadisce così un principio di particolare rilievo pratico: quando la contrattazione collettiva tipizza una condotta come punibile in via conservativa, il licenziamento disciplinare è illegittimo per sproporzione qualificata, anche se il fatto sia in parte disciplinarmente rilevante.