La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha approvato il bando Doppia Transizione – Anno 2026, una misura finalizzata a sostenere i processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità delle imprese del territorio. L’iniziativa è promossa attraverso il Punto impresa digitale – Pid e si inserisce nell’ambito delle attività previste dal Piano nazionale transizione 5.0. L’obiettivo è accompagnare le micro, piccole e medie imprese nell’adozione di tecnologie avanzate...

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