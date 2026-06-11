Il 7 giugno è entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96 di attuazione della Direttiva UE 2023/970 del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Il webinar che si terrà il 17 giugno alle ore 12, a cura di Giampiero Falasca e Alessandro Necchio, Esperti del Sole 24 ORE, offre un approfondimento...