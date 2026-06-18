Dal 1° luglio 2026 entra in vigore l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (legge 199/2025, articolo 1, commi 195-205).

La riforma ridisegna il secondo pilastro previdenziale: diritto di recesso entro 60 giorni, pacchetto contributivo esteso a TFR, contributo datoriale e contributo lavoratore, nuove regole su deducibilità, prestazioni e Fondo di Tesoreria Inps.

La legge di conversione del Dl 62/2026 è intervenuta con ulteriori modifiche — tra cui la riduzione della quota capitale dal 60% al 50% e il differimento dell’erogazione frazionata al 31 ottobre — senza tuttavia chiarire i dubbi interpretativi aperti dalla disciplina originaria.

Il webinar che si terrà il 30 giugno 2026 alle ore 12 a cura di Barbara Garbelli, Massimiliano Matteucci, Gianluca Pillera analizzerà il quadro normativo e il perimetro soggettivo della riforma, con le criticità ancora irrisolte; i nuovi obblighi informativi, documentali e di versamento in capo al datore di lavoro; l’incidenza del meccanismo automatico sui settori speciali — attività stagionali, agricoltura, contratti a termine e lavoro intermittente — dove la brevità e la frammentarietà dei rapporti pongono interrogativi specifici sull’effettiva operatività della norma.

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