Adempimento

Vanno riconosciute ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione sotto indicate strumenti di Welfare del valore complessivo di euro 1.000 in quatto tranche così articolate:

- 250,00 euro entro il 31.7.2025;

- 250,00 euro entro il 30.11.2025;

- 250,00 euro entro il 31.7.2026;

- 250,00 euro entro il 30.11.2026.

Tali somme vanno erogate per intero all’atto della cessazione del rapporto in favore di quei lavoratori che risolvano il rapporto di lavoro entro il 30.11.2026 per accesso al trattamento pensionistico.

Viene fatta salva la possibilità di corrispondere le somme di Welfare suindicate in “fringe benefits” nel rispetto della soglia di esenzione prevista per tali strumenti dall’art. 51 comma 3 del Tuir o di altre previsioni di legge.

Viene fatta salva altresì la possibilità per ogni lavoratore di destinare in tutto o in parte tali importi alla contribuzione del Fondo Arco o ad altri fondi chiusi di origine contrattuale e di natura territoriale. I valori sono riproporzionati per i lavoratori dipendenti part-time in base all’orario di lavoro svolto. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno di erogazione.