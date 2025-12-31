Adempimento

Dal 2026 il datore di lavoro mette a disposizione un Welfare Contrattuale pari al valore minimo annuo di € 1.500 liv. Q; € 800 Liv. A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita. Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% nel mese di luglio e, per il restante 50%, nel mese di dicembre.