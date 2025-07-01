Adempimento

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

A decorrere dall’1.8.2025 le Aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dall’1.8.2025 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;