L'omissione dell'obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali determina la non conformità della procedura adottata ed espone l'ente o la Società al relativo sistema sanzionatorio

L'introduzione della disciplina sul whistleblowing ha profondamente modificato gli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private, imponendo l'adozione di procedure interne idonee a consentire la segnalazione di illeciti e, soprattutto, a garantire la tutela del segnalante. L'attenzione degli operatori si è concentrata prevalentemente sulla predisposizione dei canali di segnalazione e sulle garanzie di riservatezza, tuttavia, uno degli adempimenti preliminari previsti...

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