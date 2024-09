Modello 770 entro il 31 ottobre ma con sanzioni ridotte per i ritardatari

Scade il 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770, così come quello delle certificazioni uniche relative a redditi esclusi dalla dichiarazione precompilata. In via d’eccezione questo termine è stato esteso dall’agenzia delle Entrate, con risoluzione 17/2024, ai professionisti titolari di partita Iva, sebbene da quest’anno agli stessi sia stata aperta la possibilità di utilizzare il modello Unico precompilato. Dal prossimo anno, invece, queste certificazioni dovranno essere trasmesse...

