Accordo sulla trasferta regionale per le imprese edili di Trento e Bolzano di Paola Sanna

Link utili Accordo 22 settembre 2023 Contrattazione territoriale

Sondaggio informale sul mantenimento dell’attuale sistema rivolto alle principali imprese che effettuano lavori in trasferta all’interno della regione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il 22 settembre 2023 l’Associazione Trentina dell’Edilizia (Ance Trento), il Collegio Costruttori della Provincia autonoma di Bolzano, Feneal - Uil, Filca – Cisl, Fillea – Cgil, Feneal – Sgk/Uil, Filca – Sgb/Cisl, Fillea Agb/Cgil e Usas – sezione Edili /Asgb-Bau hanno stipulato apposito verbale di accordo riguardante la trasferta regionale, indirizzato a tutte le imprese edili che adottano il contratto collettivo nazionale Edilizia Industria con sede nella Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

Le Parti hanno analizzato attentamente i possibili risultati che assume l’attivazione di un meccanismo di trasferta regionale all’interno del Trentino-Alto Adige in termini di costi e benefici.

Si è dunque considerato che l’ambito di applicazione della regolamentazione della trasferta regionale riguarderebbe le sole province di Trento e Bolzano, non portando però gli stessi vantaggi di semplificazione burocratica alle imprese che invece si trovano in altre regioni con numero più elevato di province e con maggiore estensione territoriale.

Inoltre, da parte delle Ance di Trento e Bolzano, è stato eseguito un sondaggio informale con esito di preferenza per il mantenimento dell’attuale sistema di trasferta, che si è rivolto alle principali imprese che effettuano lavori in trasferta all’interno della Regione.

Va poi sottolineato che la normativa vigente in materia di lavori pubblici prevede l’iscrizione alla cassa edile locale per tutti i lavoratori pubblici sin dal primo giorno di trasferta nelle province di Trento e Bolzano.

In conclusione, si afferma che per tutte le imprese edili con sede in una delle due province autonome che applicano il ccnl Edilizia Industria e per i loro lavoratori, si continueranno ad applicare le medesime direttive legislative e contrattuali vigenti in materia di trasferta nelle province di Trento e Bolzano.