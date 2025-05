Ccnl metalmeccanici industria: a giugno l'elemento perequativo

Prevista dal Ccnl metalmeccanici industria, sussistendone le condizioni ed i presupposti, la corresponsione dell'elemento perequativo con la retribuzione riferita alla mensilità di giugno 2025

Con la retribuzione relativa alla mensilità di giugno 2025, tra le altre scadenze contrattuali in programma è prevista la corresponsione dell'Elemento perequativo da parte delle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti (in breve, Metalmeccanici industria).

Nel panorama della contrattazione collettiva nazionale, l'elemento perequativo – al pari di altri strumenti, quali per esempio gli...