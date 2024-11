Addetti extra Ue: istanze da caricare con asseverazione e verifica al Cpi

Ultimi giorni per i datori di lavoro che intendono precaricare le domande di nulla osta per lavoratori extracomunitari in vista dei click day del 2025: la fase di precaricamento si concluderà il 30 novembre.

Per il 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110mila ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Per quanto riguarda il comparto degli assistenti familiari, per il 2025, in aggiunta alla quota di 9.500 ingressi già ...