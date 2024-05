Agevolazione fiscale 2024 per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero

L’articolo 44 del D.L. 78/2010 (“rientro dei cervelli”) prevede, in presenza di determinate condizioni, il 90% del reddito percepito dai docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è escluso dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). L’agevolazione resta in vigore immutata nel 2024