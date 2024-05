Aiuti frammentati e difficili da conseguire

Il decreto Coesione (Dl 60/2024) mette nuovamente mano al quadro degli incentivi sulle assunzioni: non si tratta di novità assolute, quanto di riedizioni - in parte rivisitate - di agevolazioni scadute o comunque già introdotte in passato. Ci sono tre nuove agevolazioni: una rivolta all’assunzione a tempo indeterminato di under 35 che non abbiano mai avuto in precedenza rapporti di lavoro stabili; l’altra destinata alle donne svantaggiate; un terzo bonus focalizzato sulle piccole realtà della Zes...

