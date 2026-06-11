Dall’11 giugno i datori di lavoro possono presentare la domanda per fruire dei bonus introdotti dai primi tre articoli del decreto Primo Maggio (Dl 62/2026). Si tratta degli esoneri contributivi per le assunzioni di under 35, donne o di lavoratori impiegati in unità produttive collocate in area Zes. Il 14 maggio Inps aveva già fornito le istruzioni operative riguardati i tre bonus con le circolari 55/2026, 56/2026, 57/2026 (si vedano i link per gli approfondimenti), in attesa del via libera all’inoltro...
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