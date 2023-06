Algoritmi, informative limitate da automazione e segreto industriale di Daniele Colombo e Antonella Tedde

Il Dl 48/2023 ha modificato gli obblighi imposti dal decreto Trasparenza. Vanno comunicati ai lavoratori solo i sistemi integralmente automatizzati









I lavoratori dovranno essere informati dal datore o dai committenti sull’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio solo se questi sistemi sono integralmente automatizzati. Gli obblighi informativi non si applicano, poi, ai sistemi che siano protetti da segreto industriale. Sono queste le due modifiche apportate dal decreto Lavoro (Dl 48/2023, ora all’esame del Senato per la conversione in legge) all’articolo 1-bis del Dlgs 157/1997, introdotto l’anno scorso dal decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022...