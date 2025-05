Direttiva macchine, da Inl chiarimenti per i datori di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del lavoro e la Conferenza Stato Regioni hanno fornito, con una nota congiunta, importanti indicazioni circa le disposizioni da applicare – anche in sede ispettiva – in relazione alle macchine costruite prima della direttiva macchine 82/392 e poi in periodo antecedente il Dpr 459/96

In particolare, la nota ha premesso che la Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il Dpr n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente...