La riforma dei codici Ateco può creare problemi ai gruppi industriali

La grande riforma dei codici Ateco e dei conseguenti inquadramenti previdenziali rischia di bloccare l’invio dei flussi uniemens. È questo l’effetto che l’operazione di allineamento iniziata dall’Inps lo scorso maggio sta producendo per alcune aziende, in particolare per quelle già costituite da tempo e appartenenti a gruppi industriali. Infatti queste ultime, anche in caso di codice Ateco e attività invariati, sono state previdenzialmente reinquadrate dall’Istituto sulla base del manuale di classificazione...

