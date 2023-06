Alluvione, in arrivo la cassa unica: 620 milioni per 300mila lavoratori di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci









Arriva l’ammortizzatore unico emergenziale previsto dal Dl Alluvione per tutte le aziende dei settori produttivi colpiti dall’alluvione. Il sussidio interessa potenzialmente una platea di circa 300mila lavoratori e consiste in una copertura in deroga fino a un massimo di 90 giornate. Lo stanziamento previsto per la cassa integrazione emergenziale è di 620 milioni di euro. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (serie generale, n.127 del 1° giugno 2023) il dl 61 entra in vigore: nei prossimi giorni...