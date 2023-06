Ammortizzatore d’emergenza al test delle regole standard di Enzo De Fusco









Nasce l’ammortizzatore unico per gestire, probabilmente, tutte le emergenze e si prospetta, così, una forte semplificazione per il sistema. Tuttavia, dalla norma non si comprende se la natura dello strumento è riconducibile o meno alle regole di sistema previste dal decreto legislativo 148/2015, in quanto i diversi richiami al decreto non sempre vanno nella stessa direzione.

Il comma 1 dell’articolo 7 del Dl 61/2023 prevede che, per l’emergenza in Emilia Romagna, ai lavoratori privati subordinati ...