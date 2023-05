Ammortizzatore unico e semplificato per i Comuni colpiti dall’alluvione di Mauro Marrucci

Nei 91 Comuni colpiti dall’alluvione delle scorse settimane in Emilia Romagna, Marche e Toscana si potrà applicare un’indennità per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività









Ammortizzatore sociale unico in deroga e indennità una tantum per gli autonomi. Sono queste le misure urgenti per il sostegno al reddito concesse dal decreto sull’alluvione varato dal Consiglio dei ministri del 23 maggio, entro determinati limiti di spesa, per aziende e lavoratori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel territorio dei comuni di...