Ammortizzatori per imprese strategiche e indotto

Con la circolare 62/2024 del 6 maggio, l’ Inps ha fornito chiarimenti in merito alla Cigs per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria (articolo 3 del Dl 4/2024) e per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti d’interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica (articolo 2-quinquies del Dl 4/2024).

La prima misura – già tratteggiata dall’ Inps al paragrafo 3.7 della circolare 5/2024 – riguarda le imprese che congiuntamente:

gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività;

siano già state autorizzate - o abbiano proposto apposita istanza ministeriale in corso di definizione - al trattamento di Cigs in base all’articolo 1, commi 175 e 176, legge 213/2023, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la loro complessità.

L’ammortizzatore...