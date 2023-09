Appalti, dalla clausola sociale per il riassorbimento dei lavoratori un vincolo solo tendenziale di Giampiero Falasca









Una clausola sociale contenuta in un bando di gara che richiede l'assorbimento, da parte dell'impresa che subentra in un appalto di servizi pubblico, dei dipendenti dell'impresa uscente, genera un vincolo tendenziale che non impegna il nuovo gestore ad assumere tutti i lavoratori già impiegati nell'appalto.

Con l'affermazione di questo principio il Tar Lazio (provvedimento pubblicato il 25 agosto, numero 13442/2023) ha respinto il ricorso promosso da un'impresa cooperativa contro l'atto con il quale...