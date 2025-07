Apprendistato di primo livello, molti i vantaggi per le imprese

Si chiamano “sottocontribuzioni”. Sono, in buona sostanza, riduzioni delle aliquote contributive che costituiscono il regime ordinario di contribuzione per alcune categorie di lavoratori, per particolari settori produttivi o per determinati territori.

Il più conosciuto e rilevante tra questi è sicuramente il regime di cui beneficia l’apprendistato. Il XXIV Rapporto annuale Inps, presentato il 16 luglio scorso, ha evidenziato come, nel 2024, il regime agevolato previsto per gli apprendisti abbia costituito...