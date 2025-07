Incentivo autoimpiego anche con soci senza requisiti

Gli incentivi per l’autoimpiego al Centro-Nord o al Sud, previsti dagli articoli 17 e 18 del Dl 60/2024, potranno essere richiesti da un’ampia tipologia di nuove attività economiche. Se in forma societaria, anche in presenza di soci non aventi diritto. Lo prevede il decreto attuativo interministeriale Lavoro-Affari europei-Economia pubblicato sul sito del dipartimento per il programma di Governo. Per la presentazione delle domande, tuttavia, si dovrà attendere un decreto direttoriale che indicherà...

