Assunzioni agevolate per ASD dilettantistiche

La domanda Una associazione sportiva dilettantistica (ASD) intende assumere una barista, da impiegare nel punto ristoro del centro sportivo, attivo durante le manifestazioni aperte al pubblico. La lavoratrice è under 35 e non ha mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Si chiede se, alla luce della normativa vigente, sia possibile accedere all’agevolazione contributiva per l’assunzione di giovani under 35, considerando che a partire dal 1° luglio 2025 tale beneficio è subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale netto.

Alla luce della riforma del lavoro sportivo introdotta dal Decreto Legislativo 36 del 2021, come successivamente modificato, è stata tracciata una netta distinzione tra le figure che rientrano nel perimetro del lavoro sportivo – quali istruttori, tecnici, direttori sportivi, allenatori etc.– e quelle che, pur operando in contesti sportivi, non svolgono mansioni di natura tecnica, didattica o gestionale riconducibili direttamente alla pratica sportiva. Tra queste ultime rientra, a titolo esemplificativo...