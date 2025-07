Assegno di inclusione senza buco

Il contributo straordinario per dare continuità al sostegno economico per i beneficiari dell’Assegno di inclusione che hanno avuto l’ultimo pagamento sulla carta elettronica a fine giugno e sono ammessi al rinnovo, avrà un importo massimo di 500 euro e sarà inserito con un emendamento al Dl fiscale. Nello stesso veicolo normativo sarà introdotta anche la proroga dell’assicurazione Inail per gli studenti e il personale docente e non docente.

Iniziamo dalle 360mila famiglie, per un numero di componenti...