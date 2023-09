Assegno sociale: la mancata richiesta del mantenimento non è assenza di stato di bisogno di Rita Rossi

Link utili Cassazione 26287/2023 Sezione Lavoro

Non è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole









Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare non rilevando la mancata richiesta al coniuge separato dell'assegno di mantenimento che non può quindi essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Lo afferma la corte di Cassazione, con ordinanza 11 settembre 2023, numero 26287.

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ...