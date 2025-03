Assunzione di donne svantaggiate: incentivi strutturali e temporanei a confronto

Le misure a carattere temporaneo, stabilite in base alle esigenze mutevoli del mercato del lavoro e che permettono l'accesso incentivato di alcune categorie di soggetti svantaggiati, sono accompagnate da un insieme di misure a carattere strutturale.

Tali misure sono strutturate per agevolare il reinserimento di soggetti cosiddetti svantaggiati, identificabili in misure destinate ai giovani, alle donne, ai soggetti svantaggiati per età, condizione di salute o stato di reclusione, ai soggetti disoccupati...