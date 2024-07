Assunzioni all’Inail, sei bandi per 577 posti

Con la pubblicazione il 12 luglio, sul portale dei concorsi del pubblico impiego «inPA», di sei bandi parte ufficialmente, dopo anni di blocco del turn over, il maxi piano di reclutamento targato Inail. Con queste prime sei selezioni sono messi in palio 577 posti in tutt’Italia, relativi a diversi profili professionali; una prima fetta di un programma più ampio di inserimenti destinato a generare oltre mille nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato entro la fine del 2024.

Più della metà dei ...