Uniemens, il bonus donne nella release 4.30.1

I principali codici comparsi con la release 4.30.1 dell'Allegato Tecnico nell'Appendice B e nell'Appendice I sono connessi alle misure riferite al Bonus donne

Il 22 maggio 2025 l'Inps ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.30.1 dell'Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.30.1 – documento tecnico 4.30 – schema di validazione 4.30.1).

Le modifiche della release in commento riguardano l'Appendice B, nei rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato e nel ramo della ListaPosPA per i datori di...