Assunzioni di lavoratori ex Alitalia: a regime lo sgravio contributivo

Con il messaggio 3172 del 26 settembre 2024, facendo seguito alla circolare 47/2024, l’Inps ha rilasciato il modulo per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana e Alitalia Cityliner, secondo la previsione dell’articolo 12, comma 6, del Dl 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2023.

In particolare, la disposizione - in una prospettiva di recupero occupazionale dei dipendenti ex Alitalia...