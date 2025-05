Aumento di 255 euro per i lavoratori delle aziende videofonografiche

Aumenti dei minimi retributivi, una tantum per il recupero del potere di acquisto perso durante il periodo di carenza contrattuale, ma anche confluenza in un diverso contratto collettivo.

Questo e altro è previsto nell’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende videofonografiche, sottoscritto il 14 aprile (con regolamentazione in data 22 maggio per quanto riguarda gli aspetti economici) tra Afi in liquidazione, Fimi, Pmi, Univideo, Slc-Cgil, Fistel...