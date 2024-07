Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0

Sono state confermate dalla legge di conversione 95/2024, le due misure a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero - professionali: l'Autoimpiego Centro-Nord Italia e il Resto al Sud 2.0. Le due misure sono destinate a giovani under 35 in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o disoccupati destinatari delle misure del programma GOL.

Per entrambe le misure, sono agevolate iniziative di lavoro autonomo con partita IVA, attività imprenditoriali e dei professionisti sia in forma individuale e collettiva, concesse in "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, e comprendono, in via alternativa:

un voucher utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività;

un contributo a fondo perduto.

Autoimpiego Centro-Nord Italia

Nel Decreto convertito in Legge n 95/2024, è prevista e confermata la misura di sostegno denominata "Autoimpiego Centro - Nord Italia", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero - professionali rivolta ...