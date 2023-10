a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci









ONERE DI SPECIFICAZIONE DELLE CAUSALI NEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Cass. Sez. Lav., 29 settembre 2023, n. 27621

Pres. Tria; Rel. Casciaro; Ric. A.d.E. – R.; Controric. S.F.

Contratto a termine – Ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine – Specificazione nel contratto di assunzione – Necessità – Onere probatorio del datore – Sussistenza – Ordinaria attività del datore – Ammissibilità

In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, che debbono essere sufficientemente particolareggiate, così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (…), con la precisazione che la clausola di durata è apponibile anche quando le ragioni che ne costituiscono il fondamento sono “riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”, ferma restando la necessità che queste ultime evidenzino esigenze aziendali, puntualmente specificate nel contratto di assunzione, che possono essere soddisfatte, sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa, con il ricorso alla clausola di durata, piuttosto che con l’ordinario contratto di lavoro.

NOTA

Nel caso di specie un lavoratore agiva in giudizio per l’accertamento della nullità del termine apposto al suo contratto di lavoro per violazione della disciplina di riferimento.

In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello accertava la nullità rilevando come la società non avesse dimostrato in giudizio che il lavoratore fosse stato coinvolto o avesse svolto attività collegata «all’eccezionale carico di lavoro», dedotta quale causale della durata a termine del contratto di lavoro. A tale accertamento, nonché alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, seguiva la condanna della società datrice al pagamento di un’indennità onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

Per l’annullamento di tale decisione proponeva ricorso alla Suprema Corte la società datrice di lavoro, lamentandone l’erroneità per violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, anche argomentando che – ai fini considerati – non sarebbe rilevante «l’eccezionalità dell’esigenza posta a fondamento dell’assunzione a termine» posto che, con la modifica legislativa del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, come recata dalla L. n. 133 del 2008, il legislatore ha previsto che le ragioni giustificative del termine possano riferirsi anche all’ordinaria attività del datore di lavoro, e non solo a circostanze di carattere eccezionale ed imprevedibile da parte di quest’ultimo.

A fronte di tali censure, la Cassazione ha rigettato il ricorso, pronunciandosi come da massima, e confermando la decisione di illegittimità della clausola di durata del contratto di lavoro già adottata dal Giudice del merito. Ciò, fra l’altro, anche tenuto conto che – nella materia de qua – assume rilievo centrale l’obbligo della motivazione dell’assunzione a termine e che il relativo onere probatorio è posto a carico del datore di lavoro, nonché sulla base di un’argomentazione di principio – mutuata da precedenti pronunce della stessa Corte (cfr., in particolare, Cass., sezione lavoro, 15 novembre 2017, n. 27010) ed estensibile, mutatis mutandis, anche alla disciplina di legge ad oggi vigente – secondo cui «l’interpretazione della normativa in materia porta a escludere che sussista una sostanziale fungibilità fra il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato e che il contenuto dello stesso si esaurisca nella dimostrazione di una ragione né arbitraria, né illecita, che, comunque, renda preferibile l’assunzione con contratto a termine, indipendentemente dalla puntuale specificazione di circostanze precise e concrete che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze imprenditoriali, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione di lavoro a tempo determinato».

AZIONE DISCIPLINARE E AZIONE RISARCITORIA: INDIPENDENZA

Cass. Sez. Lav., ord. 4 ottobre 2023, n. 27940

Pres. Esposito; Rel. Leone; Ric. T.M.; Contror. B.B. S.p.A.

Fattispecie: direttore di banca che non conserva documenti utili per insinuazione al passivo di un cliente fallito – Risarcimento del danno – Sussistenza – Procedimento disciplinare – Irrilevanza

La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre e anche a prescindere dall’applicabilità di sanzioni disciplinari, l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso del dirigente che è in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un “alter ego”, occupando una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell’organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell’azienda. Infatti, pur prescindendo dall’azione disciplinare, il comportamento del lavoratore può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché l’interesse perseguito dal datore è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta.

NOTA

La Corte di appello di Ancona aveva rigettato l’appello proposto da un lavoratore nei confronti della Banca datrice di lavoro, avverso la decisione con cui il Tribunale di Macerata lo aveva condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno causato dalla sua negligenza quale direttore della filiale, per aver omesso di custodire, in un dossier relativo ad una società cliente, copia dei documenti consacranti il contratto di prestito accordato e la fideiussione prestata, in tal modo impedendo alla Banca di insinuarsi al passivo fallimentare della società, rimasta inadempiente rispetto alla restituzione del prestito accordato. La Corte di merito, confermando il Tribunale, sulla base degli elementi istruttori e testimoniali acquisiti, aveva ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente, attesa la sua posizione, la responsabilità in vigilando che doveva esercitare, pur in assenza di una azione disciplinare promossa dalla Banca.

Avverso detta decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra il resto, «violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 cod. civ., dell’art 7 legge 300/70». Il ricorrente si duole di quanto statuito dalla Corte territoriale circa «l’indipendenza dell’azione disciplinare rispetto a quella risarcitoria. In particolare, rileva che pur non mettendosi in dubbio detta indipendenza, nel caso in esame, alla iniziale contestazione non era seguito nessun provvedimento disciplinare.

Tale circostanza avrebbe dovuto far escludere la pretesa risarcitoria in quanto fondata sui medesimi fatti oggetto della contestazione mai giunta ad uno specifico addebito».

La Corte di legittimità ha da subito rilevato l’irrilevanza del motivo di impugnazione poiché «le due differenti azioni, disciplinare e di risarcimento del danno, si pongono su piani distinti, indipendenti l’uno dall’altro». È stato poi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un “alter ego”, occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell’organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell’azienda». I giudici di legittimità hanno quindi respinto il ricorso affermando che «l’esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché́ l’interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta».

ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COST.

Cass. Sez. Lav. 2 ottobre 2023, n. 27711

Pres. Raimondi; Rel. Riverso; P.M. Sanlorenzo; Ric. Omissis; Controric. Omissis

Retribuzione – Applicazione dei minimi tabellari del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – Legge delle cooperative – Rinvio ex lege al CCNL – Potere del giudice di discostarsi dal CCNL – Sussistenza – Ratio – Altri parametri statistici – Utilizzabilità

Nell’attuazione dell’art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge (come nel caso delle cooperative), di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Il giudice può, infatti, servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e può fare altresì riferimento, all’occorrenza, a fonti esterne quali gli indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà (indice Istat) o la soglia di reddito per accedere a talune prestazioni di sostegno (es. i dati Uniemens censiti dall’Inps per il salario medio, i valori dell’indennità Naspi e i trattamenti di integrazione salariale).

NOTA

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che «ritenuta la non conformità ai parametri di cui all’articolo 36 della Costituzione del trattamento retributivo applicato, corrispondente a quello previsto per il livello D della sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari del 1/2/2013, aveva accertato il diritto del lavoratore a percepire un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello D1 del CCNL dei dipendenti di proprietari di fabbricati», con condanna della datrice di lavoro al pagamento di Euro 2.493,13 a titolo di differenze retributive per il periodo da giugno 2000 a febbraio 2021, oltre accessori e spese di lite.

La Corte d’Appello rilevava che, nel caso in esame, la datrice di lavoro aveva «pacificamente applicato ai propri dipendenti il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari che atteneva al suo settore di operatività ed era stato stipulato da organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

La Corte territoriale precisava inoltre che «vanno esclusi dalla valutazione di conformità ex art. 36 Costituzione quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale» ed ancora che «la lesione dei criteri di proporzionalità e sufficienza non si potesse scrutinare sulla singola clausola retributiva, ma dovesse tener conto del complessivo assetto della retribuzione vale a dire della sua globalità e non delle singole componenti».

Il lavoratore impugnava la sentenza di secondo grado.

La Suprema Corte accoglie (con rinvio) il ricorso del lavoratore che lamentava la non conformità all’art. 36 Cost. del suo “stipendio di vigilante (in un supermercato C.)”, nonostante fosse quello indicato dal CCNL Servizi Fiduciari applicato al rapporto di lavoro.

In sostanza la Corte di Cassazione ritiene che «l’apprezzamento dell’adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall’art. 36 Cost., e con adeguata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva», invitando «il giudice che si discosti da quanto previsto dai contrati collettivi ad usare la massima prudenza e adeguata motivazione giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all’assetto degli interessi concordato dalle parti sociali».

La Corte di cassazione sostiene, inoltre, che «il giudice è chiamato ad intervenire in ultima istanza, per assicurare, nell’ambito di ogni singolo rapporto di cui è chiamato a conoscere, la rispondenza dei predetti interventi allo statuto del salario delineato a livello generale nella normativa costituzionale; ed in caso di violazione ripristinare la regola violata dichiarando la nullità della clausola individuale e procedendo alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale (in applicazione delle regole civilistiche dell’art. 2099, 2° comma e dell’art. 1419, 1° comma c.c.)».

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

Cass. Sez. Lav., 6 ottobre 2023, n. 28186

Pres. Tria; Rel. Michelini; Ric. G. s.r.l.; Contr. R.D. e T. S.p.A.

Settore Ferrovie – Contratto collettivo (mobilità 2012) – Indennità di vacanza contrattuale – Datore al momento del rinnovo del CCNL – Debenza integrale – Esclusione – Datori coinvolti nei mesi di vacanza – Corresponsione “pro quota” – Applicazione

L’indennità di “vacanza contrattuale” ha la funzione di assicurare un parziale recupero per i lavoratori del potere di acquisto con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae. In tal senso, non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori; detta somma deve invece essere spalmata proporzionalmente sulle varie aziende per le quali il dipendente ha lavorato nei mesi di “vacanza”.

NOTA

Nel caso di specie, un lavoratore, addetto alla esecuzione di un contratto di appalto nel settore ferroviario, agiva in giudizio chiedendo la condanna della società datrice di lavoro, appaltatrice del servizio de quo e alle cui dipendenze era stato assunto nell’agosto del 2011 a seguito di cambio appalto, al pagamento dell’intero importo una tantum introdotto dal CCNL Mobilità dell’agosto 2012, a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012, nel quale il predetto aveva lavorato, sempre presso il medesimo appalto, ma alle dipendenze di altre società appaltatrici.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

Tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, la quale concludeva che l’importo una tantum rivendicato fosse da erogare integralmente con la retribuzione da parte del datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva e non, come avvenuto nel caso di specie, con riferimento al solo periodo successivo alla assunzione del lavoratore alle sue dipendenze.

Avverso tale sentenza il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, richiamando propri precedenti (Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555), preliminarmente conferma che l’indennità una tantum «ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae».

La correttezza della suesposta interpretazione è del resto confermata dalla circostanza che le medesime parti collettive hanno espressamente previsto che l’indennità in questione debba esser corrisposta «in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento».

Dalla strutturale correlazione tra l’indennità di vacanza contrattuale e l’effettiva prestazione di attività lavorativa deriva che, in mancanza di una previsione negoziale che ponga l’obbligazione interamente a carico del datore di lavoro attuale al momento della stipula del contratto collettivo, essa possa pretesa da quest’ultimo solo “pro quota”, ossia relativamente ai periodi di lavoro prestati alle sue dipendenze, e non anche per i periodi di attività alle dipendenze di precedenti datori.

Conclusivamente la Cassazione accoglie il ricorso e, in ragione dell’assoluta novità della questione al momento della proposizione dello stesso, compensa le spese del processo.