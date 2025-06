Azioni con fiscalità agevolata anche a una parte dei dipendenti

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 147/2025 del 4 giugno, affronta i presupposti per l’applicazione del regime agevolativo previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir, in caso di piani di azionariato diffuso ai dipendenti. La risposta chiarisce i requisiti soggettivi per l’accesso al beneficio, sottolineando l’interpretazione estensiva della “generalità dei dipendenti” e confermando l’esclusione di alcune categorie, quali i dirigenti con responsabilità strategiche, ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi