Bancari, le 200 richieste dei sindacati valgono oltre il 20% di aumento di Cristina Casadei

Slitta al 31 ottobre il nuovo incontro tra Abi e organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto









Mettendo insieme le quasi 200 richieste che i sindacati dei bancari hanno inserito nella loro piattaforma per il rinnovo del contratto di lavoro viene fuori un aumento di oltre il 20 per cento. Se questo è un tema per tutti gli istituti, lo è un po’ di più per le realtà di minori dimensioni. Fonti bancarie stimano che la sola riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore, per il sistema equivale un po’ a lavorare con circa 20mila persone in meno. Ogni voce, dalle indennità, al ripristino della base completa per il calcolo del tfr, ai buoni pasto, all’allargamento e al rafforzamento dell’area contrattuale, fino all’aumento delle procedure, portano quasi a raddoppiare i 435 euro di aumento economico che i sindacati chiedono per il livello medio di riferimento.

Su questo aspetto, però, il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni frena e ha già osservato che «non è possibile quantificare il costo complessivo delle nostre richieste, è possibile quantificare solo quello che è monetizzabile». In tutti i casi, dato il peso che potrebbe avere questo rinnovo, per le banche diventa importante blindare innanzitutto la parte normativa del contratto.

Nel negoziato c’è quindi una parola che è destinata ad avere sempre più peso e cioè la fungibilità. Ovvero, traducendo con una estrema semplificazione, la flessibilità nelle mansioni e negli inquadramenti che si rende necessaria soprattutto quando ci sono delle acquisizioni o delle fusioni e si verifica la sovrapposizione dei ruoli. La fungibilità è infatti un tema fondamentale che serve per sviluppare le persone in tutte le mansioni disponibili in un sistema organizzativo più flat e meno gerarchico, tipico dei modelli agili e snelli a cui guarda la banca digitale. Tra l’altro, questo consentirebbe al settore di essere più attrattivo per i giovani con competenze Stem.

Dopo l’Esecutivo di ieri di Abi, nell’incontro in ristretta del 23 ottobre tra il Comitato affari sindacali e del lavoro dell’associazione, guidato da Ilaria Maria Dalla Riva, e i segretari generali di Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin si apre una prospettiva dove ragionare non solo di aumento economico, ma anche di semplificazione e alleggerimento della parte normativa del contratto. Un lungo percorso che arriverà fino all’articolazione degli orari di lavoro o alla mobilità.

Sul tema dei fringe benefit, infine, per le banche la soluzione non può che essere la modifica della normativa che penalizza i lavoratori bancari ed è per questo che è stato sollecitato un incontro con il Governo insieme ai sindacati. La modifica però deve essere fatta entro i termini e le scadenze fiscali del 2023. Quanto al 2024 e alla soglia di detassazione, abbassata a 2mila euro per chi ha figli a carico e a mille per chi non ne ha, le banche affermano che non risolve la generalità dei casi, considerata la rilevanza dei tassi.